Argentera si prepara ad accogliere la stagione della neve

Il Comune di Argentera ha dato il via al procedimento amministrativo per poter usufruire del diritto di servitù ed utilizzare ad uso pubblico aree, terreni e proprietà che sono state individuate di “interesse per aree sciabili e di sviluppo montano”, come prevede la normativa della Regione Piemonte.

“È stato stilato un elenco delle parti interessate per il periodo di innevamento - spiega il sindaco di Argentera, l’onorevole Monica Ciaburro - al quale seguirà la variante parziale al piano regolatore”.

Gli interessati, destinatari dell’avviso, potranno consultare i progetti presso gli uffici comunali.

“Le persone coinvolte - ricorda il primo cittadino - entro venti giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio, quindi fino al 28 dicembre, potranno formulare eventuali osservazioni che saranno esaminate e valutate dall’amministrazione comunale, prima di procedere con l’adozione della variante al piano regolatore”.