Il Duomo di Cuneo ospita il concerto lirico “Cantique de Noel"

Sabato 14 dicembre alle ore 21, presso il Duomo di Santa Maria del Bosco e San Michele di Cuneo, si eseguirà il Concerto Lirico “Cantique de Noel ”.

Un viaggio musicale tra le più belle melodie sacre scritte da grandi musicisti come Mozart, Rossini, Schubert, Verdi, Gounod, Mascagni ed alcune tra le più famose canzoni natalizie.

Oltre alla partecipazione di cantanti lirici professionisti come il tenore Dario Prola, i soprani Viola Sofia Nisio, Alessandra Floresta e Carolina Mattioda, si esibiranno i mezzosoprani Chiara Manavella e Giada Sebastiani, il soprano Giulia Di Girolamo ad alcuni artisti locali come il giovane baritono Denis Bongiovanni e i mezzosoprani Maria Ravera, Nina Franco e Monica Santoru.

Al pianoforte Michela Varda e Mirella Caponetti oltre a Roberto Fresia all’organo. Presenterà la serata Davide Bosi. La direzione artistica è di Mirella Caponetti e l’ingresso è libero.

Un ringraziamento particolare va al parroco Don Mauro Biodo per l’iniziativa.

Una bella occasione da non perdere per ascoltare dei talentuosi artisti e scambiarsi gli auguri natalizi nella speranza che questo nuovo anno porti pace e serenità in tutto il mondo.