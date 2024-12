Le “Black Voices" in concerto: a Busca l’emozione del canto a cappella al Cinema-Teatro Lux

L’associazione culturale Amici della Musica, per la XX edizione della Rassegna internazionale “Musicaè 2024. Il Maira che suona”, sezioni “On stage Le eccellenze”, martedì 17 dicembre alle 21 porta sul palcoscenico del cinema-teatro Lux le “Black Voices” in concerto.

“Visto l’alto gradimento dello spettacolo, - spiega Antonello Lerda presidente dell’associazione - la location dell’evento è stata trasferita dal Teatro Civico al più capiente Lux. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento della prenotazione”

Il gruppo delle “Black Voices” è considerato tra i più emozionanti e raffinati della musica a cappella in tutto il mondo.

Fondato nel 1987, ha costruito la sua fama riempiendo i teatri con la sola squisita gamma delle voci.

Si è esibito per la Regina Elisabetta II, per Nelson Mandela e per Papa Giovanni Paolo II, per citare soltanto i più famosi. Inoltre, le “Black Voices” sono state ospitate nei concerti di alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui Ray Charles, Nina Simone, Hugh Masekela e Miriam Makeba.

Con centinaia di concerti all’attivo e tournée in tutto il mondo, il quintetto ha riempito prestigiosi teatri in Asia, Africa, Australia, America ed Europa.

Black Voices è la più importante formazione a cappella tutta al femminile in Europa; è conosciuta in tutto il mondo per il suo modo unico e inconfondibile di presentare il canto della tradizione orale di colore. Chi le ha ascoltate ha apprezzato la vasta gamma di musicalità e di generi delle loro esibizioni unitamente alla semplice bellezza e potenza delle voci, che immediatamente stringono un forte legame con il pubblico.

Le Black Voices si impegnano con entusiasmo ad approfondire la tradizione orale nera nel canto, come celebrazione della loro eredità africana, caraibica e britannica.

Il loro repertorio, in continua crescita, comprende spiritual, brani tradizionali (folk africano, caraibico e inglese), jazz, gospel, pop, reggae, in una fusione di stili classici e contemporanei.

Padroneggiano magistralmente questa forma d'arte, rimanendo fedeli al canto a cappella nella sua forma più pura, dimostrando grande versatilità, bellezza semplice e potenza della voce naturale.

Prenotazione al numero 339.6013250.

Ingresso libero con precedenza ai soci dell’associazione Amici della Musica di Busca e alle persone prenotate.

L’evento gode del sostegno di Fondazione CRC, Città di Busca, Regione Piemonte, Sedamyl, Fondazione CRT, Banca di Caraglio, Fondazione CRSaluzzo, BIM, Cassa di Risparmio di Savigliano e del patrocinio di Alpstream, Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco, Provillar.