Saluzzo, al via la prima edizione di "Scrivici una cartolina" con Poste Italiane e residenza Tapparelli

La Casa di Cura Tapparelli di Saluzzo ha dato il via alla prima edizione dell’iniziativa “Scrivi una cartolina al Tapparelli”, un progetto che ha riscosso un successo straordinario. Sono infatti arrivate ben 2.000 cartoline da tutta Italia, un segno tangibile di affetto e partecipazione verso questa storica struttura. Oggi, a coronamento dell’evento, si è svolta la cerimonia dell’annullo filatelico dedicato alla prima edizione dell’iniziativa. Un’occasione speciale per celebrare non solo la passione per la filatelia, ma anche il valore simbolico e comunitario della corrispondenza scritta.

Questo gesto, oltre a valorizzare il patrimonio storico e culturale delle cartoline, sottolinea il legame profondo tra il Tapparelli e la comunità che lo circonda. L’annullo filatelico rappresenta così un ricordo indelebile di questa prima edizione, che ha già posto le basi per futuri successi.

L’annullo sarà a disposizione dei collezionisti e appassionati, da mercoledì 11 dicembre, presso l’Ufficio Postale di Saluzzo, Via Peano 1 - Saluzzo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35 per i 60 giorni successivi all’annullo.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate al medesimo indirizzo dell’ufficio postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito poste.filatelia.it.