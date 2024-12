A Natale regala "Esperienze in cucina e in sala"

Molto spesso, il regalo più prezioso non è un oggetto, ma un momento speciale da vivere e condividere. Con le Gift Card de “I 5 Sensi” dedicate all’esperienza in cucina e in sala, regali molto più di un semplice pasto: offri un momento di condivisione, apprendimento e passione per l’arte culinaria e l’enogastronomia.

Esperienza in cucina: i nostri chef guideranno i partecipanti alla scoperta dei segreti dietro ogni piatto. Con competenza e passione, spiegheranno tecniche, ingredienti e ispirazioni, trasformando una semplice cena in un viaggio emozionante nella creazione gastronomica.

Esperienza in sala: il nostro sommelier accompagnerà gli ospiti in una raffinata degustazione, svelando l’arte dell’abbinamento tra cibo e vino. Ogni calice racconterà una storia, e i partecipanti impareranno a riconoscere e apprezzare le sfumature di ogni etichetta.

Un regalo perfetto per chi ama immergersi nel mondo della cucina e del vino, per vivere e condividere momenti indimenticabili.

Scopri le Gift Card cliccando qui:

Il ristorante I 5 Sensi si trova a Cuneo, in via Dronero 4.

Telefono: 3913004405 o 0171325145

Sito internet https://www.i5sensiristorante.com/

Facebook https://www.facebook.com/i5sensiristorante