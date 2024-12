Il 21 e 22 dicembre tornato il villaggio di Babbo Natale al Bosco di Busca

L'associazione Voglia di Crescere anche quest'anno realizza un Villaggio di Babbo Natale al Bosco di Busca aperto alla cittadinanza per i giorni del 21 e 22 dicembre.

Voglia di Crescere è un'organizzazione di volontariato che opera in appoggio alla Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Cuneo.

Gli obiettivi principali sono l'acquisto di macchinari ad altissima tecnologia da donare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale ed il supporto ai prematuri ed alle loro famiglie durante il ricovero ospedaliero (per la Casa delle Mamme dove sono ospitate le mamme che hanno il bambino ricoverato e non abitano nel Comune di Cuneo, oppure per il supporto psicologico ai genitori con l'aiuto di una psicologa).

Il prossimo obiettivo dell’associazione è acquistare e donare una nuova ambulanza (nel 2015 avevao già donato altra ambulanza) per il trasporto dei neonati che nascono negli ospedali del circondario e che necessitano di cure della Terapia Intensiva Neonatale.

Sulla nuova ambulanza verrebbe trasferita tutta la dotazione tecnica negli anni acquistata da Voglia di Crescere (culla termica, videolaringoscopio da trasporto, ecografo da trasporto, ecc. ecc.).

Per seguire gli aggiornamenti sul Villaggio di Babbo Natale è possibile seguire l'associazione Voglia di Crescere sui suoi profili Instagram e Facebook.