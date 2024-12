La scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo di Demonte apre le sue porte

La scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo “Lalla Romano” di Demonte apre le sue porte per far conoscere da vicino locali e docenti.

A gennaio si riaprirà la finestra per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2025/2026, che per molti genitori significa scegliere la scuola dell'Infanzia, che frequenterà proprio figlio. Un'opportunità per ricevere risposte e informazioni personalizzate.



Sarà possibile effettuare la visita nei tre plessi scolastici. A Demonte e Piano Quinto il 9 gennaio dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 16.15 alle 17.15. A Vinadio l'8 gennaio dalle 16,30 alle 17,30 e il 9 gennaio dalle 10,30 alle 11,30.