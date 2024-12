I bambini e le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Cherasco anche quest’anno colorano il paese con i loro auguri di natale alla comunità educante

Sotto il portico del Municipio di Cherasco, dal 9 dicembre al 6 gennaio 2025, sarà possibile ammirare un’installazione creata dalla magia di Un Filo Rosso che abbraccia la città di “parole belle”, che si dipana e crea movimento tra i maglioni di natale che sventolano legati ad un lunghissimo filo rosso nella quotidianità ed estemporaneità di queste giornate invernali, creato dai bambini e dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia.

L’albo illustrato che ha accompagnato i pensieri dei bambini è quello edito da Minibombo, Il maglione di Natale, una storia coinvolgente e ricca come è il gatto Fransson, protagonista di quest’avventura, a zonzo festaiolo e contento, per le via della città alla ricerca del suo filo rosso che sta scappando nelle strade, sopra i tetti, nei negozi… dopo essersi strappato strusciandosi lui, per sbaglio, contro un muro.

Ma il filo rosso è anche il filo della filo-sofia, quello che ha creato legami, intrecci di idee e di pensieri, che ha generato domande nel gruppo dei bambini dell’ultimo anno che seguono il progetto di Filosofia “Facciamoci delle domande”, iniziativa realizzata con il contributo della fondazione CRC, dove la tematica curiosa e avvincente scelta nella nostra scuola dell’infanzia, è stata quella della bellezza in tutte le sue trovate, e non ancora scovate, sfaccettature. E così i bambini lasciano traccia di sé donando in questo Natale a tutta la città, le loro “parole belle”, quelle che si esprimono con piacere agli altri o che si ricevono e che vanno ad abitare nel cuore! E allora donandole si possono ricevere, come in uno scambio che alimenta le relazioni umane e i legami che danno vita a ricordi, immagini, storie nuove da raccontare trovando qua e là parole che fanno volare ed emozionare! Ognuno di noi, piccoli e grandi, ha parole belle, uniche e speciali, imbevute di emozioni e di sentimenti che anche se intime si possono regalare per continuare a farle “vivere” e chissà forse, per qualcuno, qualcosa cambierà. Questo natale è un invito amichevole e benevolo a scambiarsi sorrisi, sguardi, pensieri tra parole che volteggiano portando gioia e felicità a tutti, perché sentirsi esseri umani con un cuore che batte forte può solo essere una sensazione che apre allo stupore e alla meraviglia di sentirsi uniti in questo periodo di festa e di gioia che anima soprattutto i bambini!

"Vi invitiamo - dicono dalla scuola - a passeggiare tra gli intrecci e i nodi di un filo rosso che si accorcia e poi si allunga e si riempie di maglioni in “edizioni limitate”, preziosi e veri agli occhi di tutti e, per chi vorrà, un maglione che lo stupisce a casa propria porterà e… un altro a noi, dopo averlo trovato e scritto, a noi regalerà? Inoltre sarà possibile trovare il filo rosso anche lungo il Viale dei Platani Secolari: in una corteccia avrà trovato riparo la natività avvolta nella calda lana che così, dal freddo, in queste notti di magia si riparerà. Venite anche voi a scambiare parole belle che, per non farsele scappare, al filo rosso si potranno legare!".