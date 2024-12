A Cuneo l'evento “Piazza Grande - vivere e far vivere lo spazio pubblico”

Sabato 14 dicembre, alle 15 in Piazzale della Libertà, accanto alla fontana-faro Performance di Teatro Sociale e Performance musicale del progetto “Piazza grande - vivere e far vivere lo spazio pubblico”, organizzata da ARCI Cuneo Asti, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.. Iniziativa inserita nel programma dell'IllumiNatale del Comune di Cuneo, in contemporanea con i Mercati di Natale in Corso Giolitti.

Ore 15: Performance di Teatro Sociale a cura di Ipazia “Gli Intronauti”, restituzione del laboratorio svolto presso la sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro. Il teatro, come nuovo linguaggio comune, è nato dalla volontà di costruire nuovi modi di stare insieme in città, unendo persone con esperienze migratorie, persone vicine al mondo del disagio sociale e cittadini di Cuneo Centro e altrove. Il progetto ha voluto dar voce alle necessità sociali e culturali di un territorio in trasformazione, attraverso il linguaggio universale della scena, creando uno spazio di incontro e relazione.

Ore 15:30: Performance Musicale: Noemi Bottasso – “SUMAKKAY”. La cantautrice cuneese presenterà un nuovo spettacolo interattivo e multisensoriale che coinvolgerà il pubblico. Ispirato ai rituali andini dell’Ecuador, paese adottivo della cantautrice, lo spettacolo integra la musica con la spiritualità, creando un’esperienza unica che stimola sensi e emozioni.

Nel corso dell’evento ci sarà una merenda offerta da ARCI Cuneo Asti: the caldo e pietanze marocchine preparate dalla panetteria “Pane e tulipani”. Un’occasione per vivere il momento insieme, gustando cibo e scaldandosi con la bevanda tipica del Magreb, in un’atmosfera di incontro e condivisione.

Come è nata questa proposta?

Il progetto “Piazza Grande - vivere e far vivere lo spazio pubblico”, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha promosso l'incontro tra membri di “Ipazia - Gli Intronauti” e migranti arrivati da poco in Italia, che frequentano la zona della stazione di Cuneo. I laboratori, condotti dagli educatori del Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, hanno dato vita a un dialogo che ha messo in luce l'importanza di creare occasioni di incontro e di cura, basate sulla solidarietà e sulla coesione sociale. Il teatro è stato visto come un nuovo strumento per creare legami, in grado di sollevare temi sociali cruciali, come il lavoro, la casa, la sanità e l’istruzione. La proposta di “Piazza Grande” non si limita a una richiesta di attività o servizi, ma vuole promuovere una vera e propria soggettivazione, coinvolgendo in modo attivo tutti i partecipanti e cercando di far emergere le necessità trasversali della comunità.

Un invito alla cittadinanza...

L’evento si propone di sensibilizzare la comunità sui temi sociali e sulla valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, di cura e di scambio, con la speranza che possa diventare un punto di riferimento per il futuro. L’invito è aperto a tutti i cittadini e le cittadine di Cuneo, per vivere insieme un pomeriggio di cultura, musica, teatro e solidarietà.



Ingresso gratuito.