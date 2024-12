“I’ll taste you later!”: nuovo lavoro discografico per il trio Hard Blues dronerese “Rusty Groove”

Presenteranno il disco, venerdì 13 dicembre, alle ore 18 da Muzak Dischi a Cuneo. Secondo lavoro discografico, dopo il primo nel 2019, per il trio Hard Blues dronerese “Rusty Groove”.

Igor Marongiu alle chitarre, Maurizio Giroldo al basso e voce, Yuri Dell’Oste al batteria e percussioni: s’intitola “I’ll taste you later!” questo loro nuovo lavoro, un album a km 0 interamente realizzato a Dronero, a partire dalla sala prove del Circolo Culturale “Clandestino” dove sono nati i brani, fino ad arrivare alla registrazione e mixaggio presso il fantastico studio “Rima Maja”. Qui Riccardo Parravicini, eccezionale fonico e soud engineer di celebri artisti italiani ed internazionali.

RUSTY GROOVE: il significato del loro fare musica

“Il nome che abbiamo scelto - raccontano gli artisti - vuole rispecchiare un po' il nostro carattere. Rusty significa "arrugginiti": noi non siamo propriamente dei ragazzini, anche se il nostro entusiasmo è da quindicenni! Groove, invece, significa "solco", ma anche "giusto ritmo" e, per dirla alla piemontese "ghddu!": tutto ciò che cerchiamo di dare ai nostri brani".

Il loro motto infatti è: “Poche parole, tanto volume ed energia!".

IL NUOVO DISCO: tra sound fedele e nuove sonorità

All’interno del disco “I’ll taste you later!” ci sono 10 i brani, di cui 9 inediti scritti da Igor Marongiu ed arrangiati dalla band, più una cover del Maestro Jeff Beck. Tra i contenuti non manca un omaggio alla loro città. Apre e chiude infatti l’album il brano “Black Drake Town”, appunto “La Città del Drago Nero”, eseguito in doppia versione (elettrica ed acustica) in cui si gioca con il mito del “Patto con il Diavolo” così presente nelle leggende Blues e così simile a quello stipulato tra Belzebù e i Droneresi per la costruzione del famoso ponte con i merletti.

Il sound è fedele allo stile “rusty”, un hard blues potente, diretto e ruvido ma anche arricchito di nuove sonorità grazie alla partecipazione di alcuni validissimi musicisti quali Simona Bernardi, Elisa Marchiaro (cori) ed Alessandro Ghigo (tastiere/organo Hammond) nei brani “Tonight The Moon…” e “Rouge”, Piergiorgio Chiera (armonica a bocca) nel brano “Black Drake Blues”.

La copertina, le illustrazioni ed il logo sono stati realizzati da Andrea Dulicchio, in arte Dale Dooper) ed il tutto è stato sapientemente impaginato dal grafico-musicista Fabrizio Carletto.

L’album sarà disponibile in cd e vinile presso Muzak Dischi Cuneo e su tutte le principali piattaforme digitali.

Per info e prenotazioni contattare Igor Marongiu: 3392867740 / igormarongiu@tiscali.it



Link utili

https://www.facebook.com/RustyGroove.trio

https://www.instagram.com/rustygroovetrio/

https://www.youtube.com/channel/UCL4VvGd0mVUFOHla0FSz4pQ

https://open.spotify.com/album/5pdHrwILusMR52gQgoMT6G