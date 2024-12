"Il prossimo passo": Mondovì Volley invita alla presentazione del libro di Marco Braico per una serata a scopo benefico

In vista delle festività natalizie, Mondovì Volley ha organizzato un evento dedicato ad atlete, famiglie, amici e tifosi.

Lunedì 16 dicembre, alle ore 20.00, presso la Sala Conferenze del Comune di Mondovì (corso dello Statuto n. 11/D) si terrà infatti la presentazione del romanzo "Il prossimo passo" di Marco Braico.

La serata sarà a scopo benefico, in quanto parte del ricavato delle vendite del libro sarà utilizzato per l'acquisto di oggetti o servizi per il "benessere dei pazienti malati”. L’obiettivo della serata è quello di sensibilizzare e sostenere la ricerca medica sulle malattie rare. Il nostro desiderio è infatti quello di offrire alle atlete dei gruppi MonVi un’opportunità di crescita prima di tutto come persone e poi come sportive.

L’evento sarà naturalmente aperto a tutti e crediamo che sia un bel modo per entrare nello spirito natalizio.

Marco Braico è nato a Torino nel 1968 e attualmente vive ad Airasca. Insegna Matematica e Fisica in un liceo scientifico ed è un ex arbitro di serie A di pallavolo. Il suo esordio letterario, La festa dei limoni (Effatà), pubblicato nel 2011, ha immediatamente conquistato migliaia di lettori, ottenendo riconoscimenti (Terzo classificato XI Premio Nazionale di Arti Letterarie Città di Torino; Menzione d’onore XII Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo). Da allora ha continuato a scrivere romanzi di successo, tra cui Metà di tutto (2013), Cuori di panna (2014) e il racconto Gli Angeli non hanno le ali (2012) e, con Edizioni Piemme, la nuova edizione de La festa dei limoni (2015, Secondo classificato Premio Internazionale Città di Torino, Secondo Premio Zingarelli – Premio Lago Gerundo), Teorema del primo bacio (2017, Primo classificato Premio Lago Gerundo), Le cose belle sono curve (2021).