Cuneo, e se la soluzione per il guado sul Gesso fossero tubi attraverso cui far defluire l'acqua del torrente?

Guado sul Gesso tra la Mellana di Boves e il Parco Fluviale di Cuneo: e se la soluzione fossero dei manufatti tubolari cavi attraverso cui far defluire l’acqua del torrente? A proporlo un progetto consegnato lo scorso 7 novembre all’Ufficio Protocollo del Comune capoluogo. Un’impostazione nuova – più rapida nella realizzazione e dal costo inferiore rispetto all’eventuale costruzione di un ponte vero e proprio - che porterebbe i manufatti a essere installati nell’alveo ghiaioso del torrente e ancorati mediante palificazione verticale, in numero e dimensioni adeguate ad assicurare il deflusso dell’acqua anche in caso di piena. Le strutture verrebbero poi ricoperte da materiale idoneo per consentire la base a una strada permanente transitabile da pedoni, bici e moto.

“La realizzazione di un guado stabile sul torrente Gesso è oggetto da anni di sollecitazioni da parte di molti cittadini, singoli o riuniti in storiche associazioni, trovando ostacolo nella mancanza di canali di finanziamento appropriati o nella mancata richiesta di finanziamento attraverso i numerosi bandi nazionali ed europei, o ancora nella previsione di costi ritenuti eccessivamente elevati da parte dell’amministrazione, pur in presenza di un consenso generale da parte dei gruppi consigliari” ha commentato il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), autore di una richiesta di chiarimenti già nel mese scorso.

“Considerato il valore paesaggistico di quel sito inserito nel cuore del Parco fluviale, l’opportunità di favorire una mobilità di più agevole fruizione in territori di grande fascino ambientale, per non parlare della tradizione anche storico-antropologica di tale percorso” conclude.

Il consigliere chiede all’assessore all’Ambiente se ha avuto modo di analizzare il progetto e come lo valuti. E di portarlo in commissione consigliare per porlo all’attenzione di tutti gli interessati.