Domani la tradizionale Messa alla grotta del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì

L’Ass. AmiSaL (Amici di santa Lucia ODV) invita a partecipare alla ricorrenza di Santa Lucia, venerdì 13 dicembre, presso la grotta del Santuario a Villanova Mondovì.

Come ogni anno, anche per la corrente stagione giunge la sentita ricorrenza della” Santa della Luce”, con la celebrazione della Messa nella suggestiva Grotta del Santuario di Santa Lucia, Venerdì 13 Dicembre alle ore 10.30 (alle ore 10.00 rosario animato dalle Suore Missionarie della Passione, di Villavecchia). Quest’anno la Messa sarà celebrata da Mons. Vescovo con la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Villanova Mondovì e della Fondazione CRC.

L’Associazione AmiSaL invita alla partecipazione e ricorda che anche per questa occasione è attivo il servizio navetta, con partenza dal parcheggio di valle (pertanto non è consentito l’accesso alle auto nella zona antistante il Santuario).

Un ringraziamento speciale giunga a tutti i Volontari dell’AmiSaL che si sono prodigati a prestare servizio durante le aperture estive e specialmente durante le giornate di visita guidata davvero molto partecipate nell’estate 2024, alla manutenzione e alla pulizia del Santuario e aree circostanti. Si ricorda che il Santuario è aperto eccezionalmente per la ricorrenza del 13 Dicembre, poi ritornerà a essere chiuso fino a fine Maggio 2024.



Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (tel./sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), oppure è possibile elargire una donazione per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).