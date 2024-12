Le politiche di integrazione passano attraverso una buona formazione: sinergia fra il Comune di Caraglio e l’AFP di Dronero

Bella e importante l’iniziativa che vede protagonisti il Comune di Caraglio e l’AFP di Dronero, con il Centro Don Rossa.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione, gratuitamente, locali per la realizzazione di un corso di alfabetizzazione italiana, rivolto a dieci donne provenienti dal nord e centro Africa e Bangladesh.

ll corso nasce con la collaborazione dei volontari Caritas di Caraglio che seguono l'integrazione degli stranieri.

Paola Falco Sindaco di Caraglio, dichiara: “Si tratta di una bella opportunità che vogliamo cogliere e mettere a disposizione di persone che hanno bisogno di integrarsi nella nostra comunità in modo adeguato e con tutti gli strumenti necessari, primo fra tutti quello linguistico. La collaborazione con l’ AFP di Dronero, ci consente di mettere a valore una progettazione integrata che può sviluppare il nostro territorio e dare opportunità lavorative a persone emigrate”.

La dr.ssa Demaria Laura, Direttrice del CFP Don Rossa, che da 70 anni opera sul territorio, con grande entusiasmo ha organizzato il corso di italiano per stranieri, consapevole che si tratta di approccio utile e necessario, completamente gratuito per gli utenti e per l’Ente pubblico, che si inserisce nelle misure di politiche attive messe a disposizione dal PNRR (Direttiva GOL) e declinate sul territorio dalla Regione Piemonte. “La missione di AFP, nel messaggio di Don Rossa, è proprio quella di aiutare e di mettersi al servizio dei più fragili e bisognosi. In questo senso il progetto formativo organizzato con il Comune di Caraglio ci lusinga e ci permette di creare una rete, molto utile anche in ottica di inserimenti lavorativi. Infatti il valore aggiunto del progetto è che queste donne sono state prese in carico dai Servizi al Lavoro dell'AFP che le accompagnerà nel percorso e le aiuterà a trovare un lavoro.”

La dr.ssa Ingrid Brizio, direttore generale dell’ AFP esprime piena soddisfazione per questa opportunità che rafforza rapporti istituzionali, servizi al territorio e crescita umana e professionale.