Banca di Boves: grande attesa per il concerto di Natale e la premiazione degli alunni meritevoli

Con immenso piacere la Banca di Boves è felice di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento al Palazzetto “C. Giraudo” per incontrare gli alunni, Soci o figli di Soci, che nel corso dell’anno 2023/2024 si sono particolarmente distinti in ambito scolastico. L'evento avverrà il 19 dicembre alle ore 20.30 e sarà impreziosito dalle armonie musicali create dagli allievi dell'Istituto A. Vassallo di Boves, i quali regaleranno alla Comunità un emozionante Concerto, in pieno spirito natalizio.

I ragazzi premiati saranno i diplomati alla scuola media inferiore con votazione 9 o 10, i diplomati alla scuola media superiore con votazione 100/100 e i laureati con votazione 110/110 (laurea magistrale), per un totale di 75 premiati. Riceveranno personalmente dal Presidente dell'Istituto Claudio Cavallo, il premio rispettivamente di euro 250,00, euro 500,00 ed euro 1.000,00, per un totale erogato di circa 43.000 euro.

Un momento molto atteso dalle famiglie e dalla Banca stessa, che dimostra ancora una volta alla comunità l’importanza di investire nei giovani, aiutarli a realizzare i loro progetti, stimolarli all'impegno ed alla realizzazione di loro stessi.

L'iniziativa raccoglie ogni anno un vasto pubblico ed è un momento importante di forte condivisione: un incontro ricco di significato, un modo per far sentire la presenza di una Banca che fonda il suo operato sul bene comune, pronta ad accompagnare i progetti e i sogni di una comunità, con l'entusiasmo che la distingue da oltre 135 anni.