Ddl Concorrenza, Bergesio (Lega): “Provvedimento innovativo e attento a società”

“Concorrenza significa garantire servizi di qualità a tutta la popolazione. In quest’ottica esprimiamo soddisfazione per le misure approvate oggi. Pensiamo alla norma sulle concessioni autostradali, risultato dell’impegno concreto della Lega, grazie alla quale gli introiti dei pedaggi non finiranno più in gran parte nelle tasche di grandi gruppi concessionari, anche stranieri, ma rimarranno allo Stato, che li utilizzerà per investimenti in opere pubbliche. Attenzione particolare ai più deboli con l’estensione delle tutele graduali sulle bollette elettriche ai clienti vulnerabili. Risultato ancora dell’impegno della Lega è l’introduzione di norme chiare per il riordino dei dehors, in particolare nelle aree di interesse culturale e paesaggistico. Altre misure riguardano le startup, di cui viene aggiornata la definizione, al fine di focalizzare le agevolazioni verso le imprese con le maggiori potenzialità innovative. Ringraziamo il Governo e in particolare il Sottosegretario Bitonci per aver lavorato a questo provvedimento attento alla società, all’esigenza di stabilire regole e tariffe chiare per i cittadini. La Lega crede che lo Stato debba svolgere un ruolo fondamentale per creare un mercato più giusto, a beneficio degli italiani”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive