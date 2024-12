Giovane dipendente morì in un incidente nell’agriturismo: imprenditore di Canale condannato a un anno e sei mesi

Un anno e sei mesi di reclusione con la concessione dei doppi benefici di legge: la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale.

Questa è la decisione contenuta nella sentenza pronunciata dalla giudice presso il Tribunale di Asti Roberta Dematteis nei confronti dell’imprenditore canalese Giuseppe Viglino, imputato nel processo di primo grado aperto presso il Tribunale di Asti in conseguenza della morte sul lavoro di un suo giovane collaboratore.

L’uomo, 64enne, all’epoca dei fatti titolare dell’agriturismo "Le Querce del Vareglio" di Canale, attività successivamente ceduta e da tempo oggetto di una diversa gestione, era stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo nel processo seguito alla morte del 23enne Giacomo Rosso.

Il ragazzo, anche lui di Canale, si spense l’8 maggio 2019 al Cto di Torino, dove era stato portato in elisoccorso alcuni giorni prima, in seguito all’infortunio subito negli spazi dell’agriturismo, dove stato colpito al capo dalle pale di un mezzo meccanico che stava utilizzando per spostare alcune rotoballe di fieno.

Per quei fatti e per la responsabilità dell’uomo quale titolare dell’azienda, lo scorso 14 ottobre l’accusa rappresentata dalla procuratrice aggiunta della Repubblica Laura Deodato aveva chiesto la condanna dell’imprenditore a due anni di reclusione senza la concessione dei benefici di legge.

L’udienza tenuta lunedì 9 dicembre ha visto le repliche delle parti, dopodiché la giudice Dematteis ha emesso sentenza dichiarando l’imputato responsabile dei reati a lui contestati.

"Nella valutazione finale – commenta il suo difensore, l’avvocato Roberto Ponzio – ha prevalso la ricostruzione fornita dal consulente della pubblica accusa. Secondo il nostro consulente, l’ingegnere Alberto Giulietta, tale prospettazione è contraddetta da altre risultanze processuali secondo cui l’operato dell’imputato è invece esente da colpe. Le ipotesi di contravvenzioni relative all’asserita violazione della normativa posta a tutela dei rischi in ambito lavorativo sono a nostro giudizio insufficienti, o comunque non in nesso causale con l’evento. Faremo appello chiedendo la riforma della sentenza".