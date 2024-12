A Bra l'ultimo saluto a Silvio Leo, ex operaio, arbitro e osservatore dell'AIA Alba-Bra

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Bra, i funerali di Silvio Leo, 63 anni, stroncato da un male incurabile.

Ex operaio in una ditta del settore ferroviario, era andato in pensione nel dicembre 2023.

Per quasi 35 anni aveva fatto parte della sezione arbitri AIA di Alba-Bra, prima come arbitro, poi come osservatore, attività che svolgeva con competenza e passione.

A nome di tutti gli associati il presidente della sezione Fabio Pelassa esprime il suo dispiacere: “Silvio è stato una figura importante per tutti noi e soltanto poche settimane fa, nonostante le condizioni di salute precarie, aveva ancora voluto fare una visionatura ad un ragazzo, con grande senso di abnegazione. In rappresentanza di tutta la sezione porgo le più sentite condoglianze alla famiglia: siamo vicini a loro in questo triste momento”.

Silvio Leo lascia la moglie Rosy, i figli Alessandro con Daniela e Alessia con Massimiliano, nipoti, fratelli, amici e parenti tutti. Dopo le esequie la salma è stata accolta nel cimitero di Bra.