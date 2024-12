Kodokan Cuneo sul podio ai Campionati Regionali

Sabato di gare per il Kodokan Cuneo ai Campionati Regionali Esordienti B e Juniores/seniores svoltisi a Leinì il 7 dicembre. Il Kodokan Cuneo ha schierato Maria Matei Turcanu e Marco Gamba.

Nella categoria Esordienti B 63 kg, la giovane judoka ha dominato i primi due incontri ma purtroppo ha incontrato in finale un’avversaria particolarmente ostica che le ha conteso la vittoria; per Maria, nonostante la sconfitta, questo secondo posto è il risultato di una buona progressione tecnica e agonistica negli Esordienti B che vedrà il passaggio alla successiva categoria d’età, i Cadetti, dal prossimo gennaio 2025.

Nella categoria Juniores/seniores 60 kg, Marco Gamba, dopo mesi dedicati alla preparazione per l’esame di graduazione e il raggiungimento della cintura nera I dan, ha fatto un ritorno alle competizioni in grande stile. In tre incontri, ha dominato gli avversari, concludendoli in breve tempo e dimostrando una buona superiorità tecnica che gli ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio.

“Questo era l’ultimo impegno agonistico per i judoka più grandi del Kodokan Cuneo, che si è concluso con due ottime medaglie” commentano i tecnici “... ringraziamo tutti gli allenatori e i compagni di palestra per questi risultati”.