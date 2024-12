Ultimi appuntamenti dell’anno per Unitre Cuneo

A conclusione del primo ciclo di conferenze 2024/2025 l’Università della Terza età di Cuneo propone, in esclusiva ai propri Associati, due interessanti appuntamenti.

Lunedì 16 dicembre, alle ore 15,30 Giovanni Demaria parlerà di Mons. Antonio Riberi, un diplomatico limonese che ha affrontato il comunismo in Cina.

Antonio Riberi, nato nel 1897, fu per cinquant’anni Nunzio apostolico, un diplomatico che ha affrontato il colonialismo in Africa britannica, il comunismo in Cina ed il franchismo in Spagna.

Giovedì 19 dicembre 2024, sempre alle 15,30 ma in sala San Giovanni (Via Roma 4) è in programma il tradizionale Concerto di Natale.

Ad intrattenere gli Associati convenuti sarà l’Ensemble QuHARtetto formata da Sara Bondi (flauto) Andrea Sarotto (clarinetto) Maria Becchis (violoncello) e Giovanni Damiano (pianoforte).