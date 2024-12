Come scegliere i quadri per l’ufficio? 3 parametri da valutare in fase d’acquisto

Nel corso del tempo la visione attorno agli uffici è mutata significativamente. Fino a qualche tempo fa, infatti, questi venivano considerati esclusivamente come luoghi di lavoro e produttività, e la resa visiva non aveva alcuna importanza nella considerazione non soltanto dello spazio, ma anche del professionista che lo viveva. Oggi gli uffici sono divenuti luoghi di bellezza, ordine e socializzazione, e devono presentarsi con una certa eleganza affinché possano generare una buona impressione in chi li visita. Questi ambienti rispecchiano inoltre lo stile della figura professionale che lo sfrutta, fungendo anche da eccellenti biglietti da visita per potenziali clienti.

In questo nuovo e moderno scenario i quadri ricoprono un ruolo importantissimo nella resa visiva di questi luoghi, in quanto vanno a spezzare la monotonia cromatica degli spazi e a caratterizzarne lo stile. Su siti specializzati nella vendita di questi prodotti, come ad esempio Cupido Design, è possibile dare un’occhiata a una vasta gamma di quadri adatti per qualsiasi esigenza, e avere la possibilità di migliorare l’esperienza di chi visita il proprio luogo professionale. Ma come fare per scegliere al meglio i quadri da esporre in ufficio? Ecco alcuni parametri che occorre valutare.

Stile e colori

Esistono due possibili approcci nella scelta dei colori e dello stile di un quadro per ufficio. Si può ad esempio spezzare l’armonia di un ambiente dai colori poco vivaci oppure scegliere una soluzione perfettamente incorporata nell’ambiente.

Se si opta per la prima soluzione occorre prestare attenzione a non esagerare, in quanto il contrasto che si andrà a creare potrebbe non rendere come desiderato. Se invece si vuole optare per dei quadri per ufficio che vadano ad armonizzare con ambienti eleganti, il nero e il bianco rappresentano sempre delle scelte vincenti.

Dare un’occhiata attenta ai colori e allo stile dell’ufficio e visualizzare il tipo di quadro che si vuole inserire nello spazio può rivelarsi un’ottima idea in fase d’acquisto.

Forma e dimensione

Altrettanto importante è l’aspetto relativo alle dimensioni, e per una ragione molto semplice. Se si sceglie un quadro di grandi dimensioni per un ufficio piccolo, il risultato potrebbe davvero rivelarsi disastroso. Al contrario un quadro piccolo potrebbe risultare significante in uno spazio ampio, a meno che non si decida di optare per diversi quadri di piccole dimensioni da unire come fosse un mosaico.

Questi elementi devono adattarsi allo spazio in cui vengono inseriti, e presentare quindi delle dimensioni in linea con quelle dell’ambiente in questione.

Fondamentale riflettere anche sulla forma, e anche in questo caso esistono diverse scuole di pensiero. C’è chi opta per una soluzione di continuità con scrivanie e mobilio e chi invece preferisce il classico design quadrato o rettangolare: ciò che conta è seguire i propri gusti con equilibrio, ed evitare stonature visive fastidiose.

Posizione

Una volta stabilite le dimensioni, le forme e i colori occorre stabilire la posizione in cui verrà inserito il quadro. Uno dei consigli più sensati in situazioni di questo tipo è quello di valorizzare al massimo gli spazi più vuoti, in modo da riempire l’ufficio e dare un senso di completezza all’ambiente.

Importante è inoltre posizionare il quadro nelle zone in cui batte la luce solare, in modo tale che possa risultare sempre ben visibile. Anche in questo caso la posizione è però a totale discrezione di chi vive l’ambiente, ma è sempre fondamentale ricordare che un quadro deve essere ben in mostra e facilmente visibile.