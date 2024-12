Un grande successo il pranzo solidale del circolo ACLI di Santo Stefano Belbo

Il “Circolo Acli dell’Amicizia” di Santo Stefano Belbo della presidente Carmen Boido ha organizzato, domenica 8 dicembre, la tradizionale 'Gran Polentata' benefica in favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha visto la partecipazione di 150 persone e di alcuni graditi ospiti.

Grazie alla generosità dei santostefanesi, sono stati raccolti ben 2300 euro, consegnati ai fiduciari LILT: Fernanda Abellonio, Cristina Traversa e Sergio Ariano.

Hanno partecipato al pranzo anche: il parroco Don Francesco Blengio, la sindaca Laura Capra e il consigliere regionale Luigi Icardi, che ha fornito informazioni utili sulle ultime attività relative alla Regione Piemonte.

Il circolo ACLI santostefanese conta quasi 200 soci ed è molto presente su un territorio, quello della Valle Belbo, con tanti luoghi isolati.

Ha commentato soddisfatta la presidente Carmen Boido:

“È stata una giornata proficua, che ci ha gratificato per tutto il lavoro svolto. Ringrazio tutti i partecipanti, le autorità, i soci e i volontari che ci hanno aiutato. Per il 2025 abbiamo in mente alcune idee per organizzare attività ed eventi solidali e per favorire la socializzazione, specialmente in favore delle persone anziane”.