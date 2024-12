Volley A2M. Cuneo va a Pineto per restare ai piani alti della classifica. Codarin: "Non vogliamo perdere terreno" [VIDEO]

Restano due partite prima di concludere il girone di andata della regular season 2024/2025 di A2 e la situazione della classifica esta quanto mai fluida. Davanti a tutti continua a guidare Prata di Pordenone, ma le inseguitrici tallonano.

Tra queste anche la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che dopo la vittoria per 3-1 contro Macerata domenica 15 dicembre è impegnata in trasferta sull'ostico campo di Pineto. 20 sono i punti racimolati fin qui dalla squadra allenata da Matteo Battocchio contro i 14 degli abruzzesi, che sul loro campo giocano una pallavolo interessante.

"Pineto si sa esprimersi molto bene sul proprio taraflex - dice il centrale cuneese Lorenzo Codarin - dove è difficile giocare. Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione, ma soprattutto accettare i momenti di difficoltà, che inevitabilmente ci saranno".

Circa gli avversari "Coda" non ha dubbi: "È una squadra capace di fare punti contro tutti, così come perdere con tutti. Sono dotati di un buon livello di gioco, ma possiamo farcela. Non arriviamo da favoriti, sarà tosta, ma vogliamo la vittoria per non perdere terreno in classifica".

Sull'aspetto tecnico della formazione allenata da Simone Di Tommaso, Codarin si esprime così: "Hanno un terminale di attacco importante nel ruolo di opposto, con gli schiacciatori che sono una sicurezza per il palleggiatore. Conosciamo i nostri punti deboli, che dovremo nascondere".

Così come evidenziare però quelli di forza. Per esempio proprio il reparto centrali: "Il feeling con Sottile è decisamente buono e sicuramente con ricezione perfetta siamo difficili da affrontare. Ne siamo contenti, ma sappiamo anche che ci sono ancora dei momenti che le cose ci vengono male. Anzi, molto male: per questo stiamo lavorandoci su in vista della fine del campionato".

Fischio d'inizio di Pineto-Cuneo domenica pomeriggio alle ore 18 con diretta streaming su Volleyball World Tv.