Collaborazione tra Prefettura di Cuneo e Fondazione Industriali per l’inserimento lavorativo

Prefettura di Cuneo e Fondazione Industriali avviano una collaborazione significativa per quanto riguarda l’inserimento lavorativo nelle aziende cuneesi delle persone accolte presso i Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Se ne è parlato ieri, venerdì 13 dicembre, nel corso della riunione del Consiglio di indirizzo della Fondazione Industriali, a cui è stato invitato il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano.

L’accordo si basa su una duplice necessità: da un lato, ci sono la Prefettura e le istituzioni del territorio che devono risolvere un problema di natura sociale; dall’altro, c’è il tessuto economico-produttivo che per continuare a crescere ha necessità di reperire manodopera e competenze, in questo momento carenti anche a causa del calo demografico che interessa tutto il Paese. Ecco, dunque, l’idea della Prefettura di Cuneo e di Fondazione Industriali: fare incontrare il bisogno sociale con quello aziendale.

In provincia di Cuneo, come ha riferito il Prefetto, sono una cinquantina i comuni sul cui territorio è attivo un Cas, per un totale di circa 1.400 persone ospitate, alle quali se ne aggiungono altre 400 accolte attraverso il Sistema Accoglienza Integrazione (Sai).

Nell’ambito della collaborazione, verrà attivato uno specifico tavolo di lavoro che sarà affiancato da una sperimentazione realizzata con la supervisione della Prefettura di Cuneo. In seguito, l’accordo verrà strutturato e normato attraverso la definizione di un protocollo dedicato.

Il progetto verrà illustrato a fine gennaio in occasione della riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione convocato dalla Prefettura, a cui Fondazione Industriali è stata invitata.

«Ringrazio la Fondazione Industriali dell’invito, perché grazie al confronto abbiamo individuato ampi spazi di collaborazione e un obiettivo comune – ha dichiarato il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano –. L’impegno che da sempre Prefettura e Sindaci pongono nell’accoglienza delle persone migranti sarà rafforzato attraverso la collaborazione con le imprese del territorio. Questo perché il lavoro costituisce il miglior strumento per la libertà e la dignità di ogni persona».

«Ringraziamo il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, apprezzando il suo spirito propositivo e concreto nel dare soluzione ad un problema che può diventare una grande opportunità – ha commentato la presidente di Fondazione Industriali, Giuliana Cirio –. L’attenzione delle istituzioni e la volontà di collaborare ci rassicurano nel raggiungimento dell’obiettivo comune: includere attraverso il lavoro».