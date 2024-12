L'associazione Santo Spirito dona 3000 euro ai volontari di Cortemilia

L’associazione Santo Spirito, presieduta da Gianni Bonino con la vicepresidente Paola Veglio, nella serata di lunedì 9 dicembre, ha assegnato due contributi di 1.500 euro rispettivamente all’associazione di soccorso Avac (Associazione Volontari Autoamulanza Cortemilia) e alla fondazione Bonafous per un totale complessivo di 3.000 euro. Si tratta di due realtà associative del paese dell’alta Langa. Il Santo Spirito, costituito nel 2008 e formato da aziende cortemiliesi e dei paesi limitrofi, si pone come obiettivo quello di sostenere attività solidali per lo sviluppo del territorio, grazie al supporto di imprenditori e professionisti locali ed è uno dei soci fondatori della fondazione Ospedale Alba-Bra.