Tarantasca festeggia Manuel Bernardi, il cittadino numero 2200

Fiocco azzurro nel comune di Tarantasca, che ha annunciato un traguardo significativo: la nascita del 2200° cittadino. "Si tratta del piccolo Manuel Bernardi, figlio di Massimo e Chiara, e fratellino di Alessandro, Michele e Miriam, famiglia di Tarantasca. Manuel è nato nella giornata di ieri, venerdì 13 dicembre alle 7:37, ed è stato ufficialmente registrato presso l’anagrafe comunale, segnando un momento di gioia per tutta la comunità. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono congratulazioni alla famiglia Bernardi e augurano al piccolo Manuel una vita ricca di felicità e successi. Anche quest’anno Tarantasca si distingue per il trend positivo della natalità, segno di una comunità viva e in crescita. Con orgoglio e speranza, celebriamo insieme questo lieto evento sul finire del 2024, che rappresenta il futuro del nostro paese".