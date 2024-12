Giornata internazionale della Montagna, il senatore Bergesio: “Una due giorni sulla valorizzazione delle terre alte”

"Una due giorni densa di confronti e riflessioni sul “sistema montagna, nel solco del ddl Montagna, fortemente voluto dal Ministro Roberto Calderoli, grazie al cui impegno e tenacia le nostre fragili “terre alte”, che rappresentano il 35% del territorio italiano, finalmente cominciano a ricevere risposte concrete da parte del Governo. Ringrazio il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, grazie a cui quest’anno la Giornata internazionale della Montagna si è svolta in provincia di Cuneo, nelle due Frabose, e ringrazio i Sindaci di Frabosa Soprana, Iole Caramello, e Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, che hanno reso possibile quest’evento così importante per la montagna e per il Cuneese in particolare”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commenta le celebrazioni della Giornata mondiale della Montagna .