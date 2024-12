Il liceo a Limone, sport, montagna e cultura [VIDEO]

Il liceo sportivo De Amicis di Limone ha partecipato alla serata di presentazione della stagione invernale sabato 14 organizzata dal comune e dalla Lift con l’a.d. Antonella Zanotti, in un binomio Sport e montagna perfettamente coerente con la sua mission. L’evento è stato presentato da Eleonora Cottarelli conduttrice di Sky. È stata l’occasione per presentare l’offerta formativa del liceo di Limone, anche in vista delle future iscrizioni che si terranno dall’otto al 31 gennaio 2025.

Insieme al dirigente scolastico Carlo Garavagno, è intervenuta Arianna Barale, di Borgo San Dalmazzo che frequenta la classe quarta a Limone, campionessa a livello europeo di motociclismo sulla sua Kawasaki (in foto con il giapponese Tetsuya Harada, campione mondiale della 250 di motociclismo moto Yamaha Honda ed Aprilia, che ha sfidato Loris Capirossi e Max Biaggi, poi in 500 cc e motogp, anche lui alla serata, uno dei tanti sportivi di casa a Limone: "Uno dei miei sogni è arrivare al mondiale di motociclismo femminile, ma da grande voglio diventare fisioterapista. Ringrazio il preside ed i miei professori che mi aiutano a conciliare lo studio, molto importante, con i miei tanti impegni sportivi”.

Molte le novità della stagione invernale con la ripartenza di tutto il vallone di Limonetto e la seggiovia, il resort a Quota 1.400, lo spettacolare snow park alla Panice. Prosegue il dirigente scolastico Carlo Garavagno: “Ringrazio la Lift ed il sindaco Massimo Riberi per le tante sinergie e possibilità di crescita che offre alla scuola, in un connubio perfetto, un patto territoriale di comunità di cui abbiamo tanto bisogno. Dopo molte avversità, è il momento di ripartire, di crederci tutti insieme, di rialzarsi, per la valle ed i suoi figli, il Tenda riaprirà e la valle e la sua economia risorgeranno, ne abbiamo bisogno. Ai nostri studenti cerchiamo di dare quegli strumenti culturali propri di un solido liceo (giuridicamente il nostro indirizzo liceale è quello di scienze umane opzione economico sociale con la curvatura sportiva, un moderno liceo del futuro), che consentono di orientarsi nella vita. Si studiano, oltre alle classiche materie liceali, sociologia, antropologia, scienze umane, psicologia, diritto, economia, due lingue straniere, un solido curriculum che prepara al proprio orizzonte di vita, che sia sportivo, anche se non di alto livello, o che non lo sia. Lo sport in sé esprime le life skills, le competenze fondamentali della vita, insegna ad ottimizzare il tempo, a raggiungere gli obiettivi, a competere ma anche a cooperare, a vincere ma soprattutto il valore del rialzarsi dopo le sconfitte che prima o poi arrivano, a gestire l’ansia da prestazione. Lo sport è scuola.

Abbiamo ex alunni campioni di automobilismo (era presente alla serata Luca Filippi che ha ricordato con nostalgia i tempi della scuola), studenti ora valenti ingegneri, laureati in scienze motorie e sportive ed ora professori, avvocati e dottori in economia aziendale, maestre elementari, ovviamente i campioni del mondo di sci Marta Bassino e Corrado Barbera e tanti attuali studenti nelle nazionali di sci di fondo, di biathlon, snow board, calciatori, giocatori di baseball, studenti che non sono sportivi semplicemente, una scuola aperta a tutte le opportunità in ottimo struttura edilizia con un auditorium invidiabile”.

Continua il preside Garavagno: "Chiedo alle scuole della valle ma non solo, di credere in questo liceo, vuol dire credere in se stessi, nella propria terra, nelle proprie radici, nel nostro futuro. Oltre che per i nostri giovani, si tratta anche di undici posti di lavoro, di offrire opportunità formative. La scusa della difficoltà dei collegamenti non regge, da giovane supplente percorrevo 100 km al giorno tra Cuneo e Bra, mi sarei molto rallegrato se avessi dovuto percorrerne solo 20 più 20 facendo una sana gavetta per insegnare nella bellissima Limone. Poi certo c’è la questione del treno, molto importante non solo turisticamente ma anche per i nostri studenti ed il loro diritto allo studio. Le scuole non vanno chiuse ma aperte, altrimenti quale educazione civica insegniamo nelle nostre aule?. Il validissmo collaboratore scolastico in servizio quest’anno al liceo di Limone, è arrivato dalla Campania, ha percorso insieme alla moglie, alla soglia dei 50 anni, 1.000 km per cercare lavoro e dignità, una bella lezione di vita per tutti noi. Altrimenti saranno tutti studenti regalati alla scuola privata”.

Per iscriversi al liceo di Limone non occorre superare un test di accesso, date le classi meno affollate e gli spazi maggiori, test che invece si terrà per la sede di Cuneo il 23 gennaio.

Sono intervenuti il sindaco di Limone Massimo Riberi, Maria Rosa Quario ex atleta della valanga rosa e mamma dell’atleta Federica Brignone, Edoardo Saracco campione del mondo jr, l’allenatore di nazionali Stefano Dalmasso, Marco Gallo assessore regionale che ha ricordato i 70 milioni per l’investimento nel mondo neve, il presidente della provincia Luca Robaldo, Roberto Saracco ex allenatore della nazionale italiana, Mauro Bernardi presidente Atl e DG AC Cuneo 1905 con Mario Castellino presidente dell AC Cuneo, Gabriele Costamagna presidente di Cuneo volley con cui il liceo de Amicis stipulerà un accordo di collaborazione come già fatto con le atlete di Academy Granda Volley, magari proprio a Limone nel nuovo bellissimo palazzetto polivalente rifunzionalizzato dal sindaco dopo 35 anni.