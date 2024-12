Inaugurata con ospiti illustri del mondo dello sport la stagione invernale a Limone Piemonte

Si è svolta nella serata di ieri, sabato 14 dicembre, in Piazza del Municipio a Limone Piemonte la presentazione della stagione invernale 2024/2025.

Un evento organizzato dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con la società LIFT Spa, per anticipare le offerte del territorio e le novità del comprensorio Riserva Bianca per l’'inverno.

L’evento, moderato dalla giornalista di Sky Eleonora Cottarelli, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport di alto livello.

Accanto ai “padroni di casa”, il sindaco Massimo Riberi e l’Amministratore Delegato della società Lift Spa Antonella Zanotti, sono intervenuti Marco Gallo, Assessore regionale alla Montagna, Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, Carlo Garavagna, dirigente scolastico del Liceo Statale “De Amicis”, Maria Rosa Quario, ex atleta della “Valanga Rosa”, Stefano Dalmasso, allenatore con alle spalle una lunga carriera nello sci alpino ad alto livello (è stato Dirigente tecnico delle Nazionali italiana femminile e francese maschile), Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e commissario FIA-Federazione Internazionale dell'Automobile, Luca Filippi, ex pilota di IndyCar e di GP2, Tetsuya Harada, pilota giapponese di motociclismo e campione del mondo nella classe 250 nel 1993, , Mauro Bernardi, presidente dell’ATL del Cuneese e direttore generale dell’AC Cuneo 1905 Olmo, Mario Castellino, presidente onorario AC Cuneo 1905 Olmo e main sponsor del Volley Busca, Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley e, in video collegamento da Pozza di Fassa Edoardo Saracco, campione del mondo junior in combinata a squadre con Roberto Saracco, ex allenatore della Nazionale italiana maschile di Gigante

Per l’occasione il primo cittadino di Limone Piemonte, Massimo Riberi, dopo i saluti iniziali, ha voluto rimarcare la vocazione sportiva di Limone Piemonte, che ospita dal 1998 una sezione del Liceo delle Scienze Umane a curvatura sportiva De Amicis: “Una scuola che ha saputo consolidare negli anni la fama di realtà ad elevate potenzialità, una fucina di grandi talenti sportivi, non solo nello sci, ma in svariate discipline- - ha commentato Riberi -. Proprio per sottolineare l'importanza dell'istituto per il nostro territorio e per valorizzarne l'orientamento allo sport a 360 gradi, abbiamo invitato questa sera un parterre di ospiti in rappresentanza di varie pratiche sportive: oltre alle illustri personalità dello sci, abbiamo ospitato rappresentanti del mondo volley, del calcio, dell'automobilismo e del motociclismo. A dimostrazione di come il nostro Comune continui ad investire nel turismo sportivo anche in ottica di destagionalizzazione dell'offerta: Limone, infatti, da tempo ospita in estate stage sportivi per ragazzi e stiamo lavorando per rendere pienamente operativo il palazzetto polivalente, adatto a qualunque tipologia di sport indoor”.

Sul fronte delle novità dell’offerta turistica invernale, Riberi ha rimarcato l’impegno del Comune per la messa in funzione dell’impianto di risalita Pernante a Limonetto, gravemente danneggiato dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020: “Grazie allo sforzo dell’Amministrazione comunale, che già negli anni scorsi aveva sostenuto le spese per il ripristino della Telecabina Severino Bottero e della seggiovia Cabanaira, quest’anno sarà possibile ampliare il bacino sciabile del comprensorio limonese, offrendo anche una boccata d’ossigeno alla frazione di Limonetto. Inoltre, entro fine dicembre, dovremmo ottenere l’approvazione alla Conferenza dei Servizi per la realizzazione di un bacino imbrifero per l’innevamento programmato che avrà un costo di circa 3milioni di euro, completamente finanziati dalla Regione Piemonte”.

Antonella Zanotti ha presentato le nuove proposte della Riserva Bianca per la stagione, inaugurata ieri con l'apertura degli impianti sciistici: “Sono orgogliosa di annunciare che quest'anno il nostro comprensorio torna completamente operativo, rendendo accessibili nella loro totalità gli 80 chilometri di piste che si estendono dai 1050 ai 2085 metri di altitudine, adatti ad ogni tipo di sciatore. Dopo importanti lavori di manutenzione alla seggiovia Pernante, nuovamente operativa, siamo pronti ad accogliere gli sciatori sulle nostre montagne con un accesso diretto alle splendide piste panoramiche della zona di Limonetto”.

“Un'altra novità della stagione riguarda l'apertura di una nuova area snowpark dedicata agli amanti del freestyle accanto all'impianto di risalita Panice - ha precisato l'Amministratore Delegato di Riserva Bianca Antonella Zanotti -. Il park offrirà diverse linee di strutture per tutti i livelli, per permettere ai principianti di fare pratica e agli sciatori e agli snowboarder più esperti di cimentarsi in acrobatiche evoluzioni sulla neve. Il setup del park verrà aggiornato regolarmente per rendere l'esperienza ancora più divertente con un'attenzione particolare alla sicurezza. Inoltre, l'area sarà utilizzata per ospitare eventi e gare”.

“Il fiore all'occhiello dell'offerta turistica è rappresentato dalla riapertura a Limone 1400 del vecchio albergo Tre Amis, ora ribattezzato Riserva Bianca Hotel e Spa, con accesso diretto alle piste. Dopo un'intensa operazione di restyling, la struttura a quattro stelle, dotata di 68 camere di ampia metratura di cui 6 suite, potrà offrire un servizio di accoglienza di alto livello, con ristorante, lounge bar, palestra e un moderno centro benessere” - ha concluso Antonella Zanotti.