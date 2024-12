A Mondovì "Jubilate deo salutari nostro": concerto di Natale con l'orchestra dell'Academia Montis Regalis

Domenica 22 dicembre 2024 alle 16 l’Academia Montis Regalis augurerà buone feste al pubblico con un concerto di grande fascino e ricco di molti motivi di interesse. In primo luogo, si tratterà del Concerto di Natale della Città e della Provincia, inserito nella programmazione ufficiale del Comune di Mondovì, un fatto che ribadisce lo strettissimo legame tra la Fondazione e il territorio in cui opera da oltre 30 anni. Inoltre, questo evento sarà proposto in collaborazione con la Cattedrale di Mondovì in occasione del Natale e dell’apertura del Giubileo 2025.

In secondo luogo, questo concerto segnerà l’esordio monregalese della nuova direttrice musicale della AMR Chiara Cattani alla testa dell’orchestra barocca dei Giovani dell’Academia Montis Regalis e vedrà anche la partecipazione del Coro di Voci Bianche e del Coro Giovanile del Sistema Scuole di Musica AMR e dell’Ensemble del Giglio diretto da Livio Cavallo. Clavicembalista e brillante giovane direttrice in rapida ascesa ,Chiara Cattani ha partecipato qualche anno fa alle masterclass di Alta Formazione Barocca e Classica dell’Academia Montis Regalis, per cui per lei si tratta quasi di un ritorno a casa, in un ambiente che – come lei stessa ha detto in occasione della conferenza stampa con cui è stata presentata – conosce molto bene, in cui ci si occupa da sempre con passione del repertorio meno noto fiorito tra il XVII e il XVIII secolo, eseguito con strumenti originali e il pieno rispetto della prassi esecutiva dell’epoca.

Per finire, questo concerto segnerà l’avvio di un nuovo intrigante percorso di riscoperta nel repertorio vocale e strumentale dei compositori francescani, un ambito quasi del tutto inedito che l’Academia Montis Regalis andrà a esplorare nel corso del prossimo triennio. Il più famoso di questi autori è senza dubbio Giovanni Battista Martini, maestro bolognese conosciuto in tutta Europa e oggi noto soprattutto per il suo rapporto con Wolfgang Amadeus Mozart (che sarà presente in programma con il Divertimento K. 138). Oltre a comporre opere di pregevole fattura, Martini si distinse anche per la sua attività didattica, che lo fece diventare maestro di molti musicisti di notevole talento, tra i quali si distinguono il faentino Giuseppe Sarti, celebrato operista che si mise in luce soprattutto alla corte di San Pietroburgo all’epoca di Caterina II e dello zar Alessandro I, e Luigi Antonio Sabbatini, dal 1786 maestro di cappella nella Basilica del Santo di Padova e autore dell’incantevole Magnificat a quattro voci che concluderà il concerto.

Domenica 22 dicembre 2024 – ore 16

Chiesa della Missione

Mondovì Piazza

JUBILATE DEO SALUTARI NOSTRO

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Sinfonia n. 3 in re maggiore

Allegro – Andante cantabile – Allegro

Giovanni Marco Rutini (1723-1797)

Concerto in re maggiore per clavicembalo, archi e basso continuo

Allegro – Andante cantabile – Allegro

Giuseppe Sarti (1729-1802)

Sinfonia in mi maggiore per archi

Allegro assai – Grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento in fa maggiore K138/125c

Allegro – Andante – Presto

Luigi Antonio Sabbatini (1732-1809)

Magnificat a quattro voci e archi (ms. 1003)

Ensemble del Giglio

Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del Sistema Scuole di Musica AMR

Orchestra barocca Academia Montis Regalis

Livio Cavallo, maestro del coro

Chiara Cattani, direttrice