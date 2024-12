Giovedì l’Uni.de.A. di Mondovì conclude il suo primo soddisfacente ciclo d’incontri

Con la conversazione di un vero appassionato di teatro come Mario Rossetti (“Quanto lavoro prima di aprire il sipario!”), giovedì 19 dicembre, dalle ore 15 alle 17 in Sala Comunale “Scimé” (g.c.), l’Università degli Adulti di Mondovì conclude il primo ciclo di incontri del suo 42.o anno accademico, particolarmente apprezzato per varietà di temi e qualità di relatori.

Da Omero a Pirandello, da Caravaggio ad affreschi fra ‘500 e ‘700 nel Monregalese, da Verdi a pagine recenti di prosa e poesia nostrane, da sguardi su fondamenti della chimica ad inviti ai gusti e piaceri dell’autunno: questi alcuni degli argomenti fin qui trattati. Ed altri se ne aggiungeranno alla ripresa degli incontri da metà febbraio a metà maggio 2025, sempre aperti a tutti. Intanto i nove membri del rinnovato Consiglio Unidea hanno confermato presidente il dott. Antonio Gnocchi.