Sanfront: le stelle sotto la Balma, appuntamento a sabato 21 dicembre

Nell’ ambito degli eventi invernali presso la borgata museo Balma Boves, a Sanfront, per il primo anno viene proposto un evento che accumuna la visita del borgo in notturna, ad una serata di astronomia, unendo alla magia del borgo sotto la roccia, quella delle stelle, che potranno essere osservate con un telescopio professionale, nelle vicinanze del sito.

L’appuntamento è per le ore 16:30 del 21 dicembre, con ritrovo a Rocchetta, escursione guidata al tramonto verso il museo, visita guidata in notturna del sito, vin brulè e tisane per “riscaldare” l’atmosfera, e successive osservazione astonomica con Davide Bertinetto, degli amici astrofili Valle Po

Il costo di 10€ per gli adulti (5€ sotto I 10 anni), comprende l’escursione guidata, la vista al sito, la bevanda calda e l’osservazione astonomica.

Il rientro è previsto intorno alle ore 20:30.

Dopo anni in cui da più parti ci veniva richiesta la possibilità di visitare il borgo anche in inverno, abbiamo deciso di affiancare all’evento già collaudato dell’Epifania occitana (che si terrà anche quest’anno domenica 5 gennaio), questo nuovo suggestivo appuntamento, che ci auguiriamo possa diventare un appuntamento fisso per gli anni a venire.