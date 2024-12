Alba, targa del Comune alla Cooperativa Coesioni Sociali per i 40 anni di attività

Consegnata la targa per i 40 anni della cooperativa Coesione Sociale

Nella mattinata di ieri, lunedì 16 dicembre, il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore alle Politiche Sociali Donatella Croce hanno consegnato una targa a nome della città di Alba e dell’amministrazione alla Cooperativa Coesioni Sociali per celebrare i quarant’anni di attività.

Nel corso di una cordiale visita presso la sede della Cooperativa Coesioni Sociali in corso Piave il sindaco e l’assessore hanno dialogato con i dipendenti della Cooperativa, il presidente Piergiorgio Reggio, il vicepresidente Claudio Alberto e il direttore Gianpiero Porcheddu.

La targa, affissa all’ingresso della sede della Cooperativa a ricordo di questo momento, recita: “L’Amministrazione comunale di Alba alla Cooperativa Coesioni Sociali per i suoi primi 40 anni di cammino in cui tanto è cambiato, ma mai l’impegno e l’attenzione per il prossimo”.