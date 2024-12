Cuneo: festeggiati i cent’anni della sig.ra Celestina Menardo

Questa mattina la Sindaca Patrizia Manassero, accompagnata dall’Ass. ai Servizi per la Terza età Paola Olivero, ha portato gli auguri dell’Amministrazione alla concittadina Celestina Menardo, nata proprio nel capoluogo il 17 dicembre 1924.

Ultima di cinque figli, nati da genitori agricoltori, ha avuto fin da piccola la passione per la musica e il canto sacro, che l’ha portata a far parte della cantoria parrocchiale di Roata Rossi fino all’età di 85 anni. Sposatasi nel 1947 a Passatore con Giuseppe Giuliano, è mamma di 4 figli: Sandrina, Giovanni, Bruna e Marco. Ha ben 6 nipoti e 10 pronipoti. Celestina ha condotto una vita di lavoro, sacrificio e rinunce sempre accompagnata dalla preghiera in presenza e poi da casa a Madonna dell’Olmo, assistita dai familiari e dalle badanti.

Nel pomeriggio, la Sindaca e l’Assessore hanno poi portato i saluti alla Palestra di Vita, il progetto comunale gestito dal CSAC per offrire agli anziani un incontro settimanale di socializzazione, condivisione e riflessione guidato da psicologhe e psicoterapeute. L’attività, che riprenderà dopo le festività, è finalizzata a promuovere il benessere psicologico e fisico della persona e a migliorare la qualità di vita, trasmettendo una cultura positiva dell’invecchiamento. Oltre 25 gli over 70 partecipanti, diversi dei quali provenienti da fuori Cuneo.