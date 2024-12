Morozzo, studenti in visita alla mostra del pittore Enrico Prelato

Gli studenti in visita alla mostra di Prelato

Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado di Morozzo hanno visitato venerdì 13 e lunedì 16 dicembre la bella mostra pittorica di Enrico Prelato dal titolo “La felicità della pittura- opere dal 1999 al 2024”.

La mostra personale del pittore Prelato di Vinovo è ospitata nel Castello di Morozzo ed è stata illustrata dal curatore, lo storico dell’arte Enrico Perotto.

Era presente il pittore stesso, che ha spiegato ai ragazzi come realizzi le sue tele con colori ad olio, dipingendo all’aria aperta, con l’uso di un cavalletto e di come sia guidato dalla passione per l’arte.

Sono esposte più di cinquanta opere: paesaggi di località piemontesi e nature morte. I ragazzi di sono dimostrati interessanti ed incuriositi dalla tecnica pittorica dell’artista, che ricorda per il tipo di pennellata le opere degli impressionisti francesi.