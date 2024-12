Nutella: una mostra al MAXXI di Roma per i sessant’anni della crema spalmabile più famosa al mondo

"Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni". Questo il titolo della mostra che vedrà la crema spalmabile più famosa al mondo protagonista di un’esposizione allestita nei prestigiosi spazi del Maxxi di Roma, il museo nazionale dedicato alle arti del XXI secolo. A curarla Chiara Bertini, in collaborazione con Ferrero.

"La mostra – si legge nella presentazione pubblicata sul portale del museo capitolino – ripercorre la storia di Nutella evidenziando alcuni momenti salienti della Ferrero, guidata oggi da Giovanni Ferrero, terza generazione della famiglia fondatrice. Il percorso espositivo, dalle forme avvolgenti che evocano la spalmabilità, prosegue ispirandosi a una grande piazza di città – luogo di molti eventi nella storia di Nutella – punto d’incontro e ritrovo in cui i protagonisti diventano i fan di tutti i tempi a cui è dedicato un grande wallpaper realizzato da Francesca Gastone, illustratrice che utilizza fotografie, materiali di archivio storici e contemporanei combinando tecniche analogiche e digitali. Per giocare con la storia e la visione del mondo Nutella i visitatori sono invitati ad approfondire, esperire sensorialmente, interagire e attivarsi per lasciare una traccia così da creare un momento di gioia condivisa".

Dopo l’anteprima per la stampa in programma per giovedì con interventi di Emanuela Bruni, consigliera reggente Fondazione MAXXI, di Fabrizio Gavelli, amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia, e della curatrice Chiara Bertini, l’esposizione sarà visitabile presso il museo di via Guido Reni 4 a Roma a partire da venerdì 20 dicembre e sino al prossimo 20 aprile 2025 (la data è quella nella quale, nel 1964, il primo barattolo uscì dallo stabilimento di Alba).

Chiuso il lunedì, Maxxi Roma è aperto da martedì a domenica in orario 11 – 19. La biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo.