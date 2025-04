Attraverso Festival: a Saluzzo arrivano Maurizio Lastrico e Pablo Trincia

Sono già aperte le prevendite per le due date di Attraverso Festival 2025 a Saluzzo ( è il terzo anno di collaborazione) che porta quest’anno nel cortile del Quartiere, in piazza Montebello 2 ospiti di eccezione.

Maurizio Lastrico con lo spettacolo “Sul lastrico” sabato 26 luglio e martedì 2 settembre nella stessa location Paolo Trincia in "Come nascono le storie - l’arte di raccontare".

I biglietti sono acquistabili su MailTicket Attraverso Festival 2025.

22 euro, esclusi i diritti di prevendita per la serata con Maurizio Lastrico, attore, stand up, comico, cabarettista in cui parlerà della sua vita e della sua carriera, giocando sulle rime dantesche e coinvolgendo il pubblico ad interagire durante lo spettacolo, in un live che è il suo habitat naturale.

Martedì 2 settembre, il biglietto per l’appuntamento con il il giornalista, volto delle Iene fino al 2014, podcaster italiano Pablo Trincia costerà 18 euro (esclusi i diritti di prevendita) e lo spettacolo farà conoscere al pubblico saluzzese il modo in cui sono nate le storie che ha raccontato, attraverso inchieste televisivi, podcast e libri.