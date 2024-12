Natale con SambucOc: eventi, storia, cultura occitana al Centro di Documentazione Valle Stura

Con l’arrivo delle feste natalizie, il Centro di Documentazione Valle Stura propone più giorni di apertura e una serie di iniziative a tema, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD.

Nei giorni 27-28- 29 dicembre e 3-4-5-6 gennaio dalle ore 14 alle 18 il Centro ospiterà una mostra di presepi realizzati da Mario Collino in arte Prezzemolo. Insignito del premio Testimone della cultura popolare 2017, il cuneese Prezzemolo ha da sempre coltivato il proprio fanciullino interiore affascinando grandi e piccoli con la sua fantasia e la grande perizia tecnica. Dal 1989 raccoglie detti, proverbi, storie, canti e racconti e realizza con materiali di recupero giocattoli d’altri tempi. I suoi presepi recuperano vecchie finestre, fanno rivivere la medievale arte delle paperoles, ridanno vita a cordoncini e pezzi di metallo, aggiungendo all’incanto della scena della Natività quello per la capacità manuale e l’inventiva dell’artista.

Sabato 28 dicembre alle ore 21 spazio alla musica con un concerto natalizio dell’Escabòt. Pichòt còro d'i valadas occitanas en Italia. La formazione di dieci cantori delle Valli Grana e Stura, ormai giunta al suo venticinquesimo anno di vita sotto la direzione di Fabrizio Simondi, già co-fondatore dei Lou Dalfin e del Corou della Cevitou, proporrà canti della tradizione occitana dal Piemonte e dall’Occitania francese, i celebri novè. Il coro ha all’attivo cinque cd, tra cui Viva L’Enfant novel del 2007, interamente dedicato alle carole natalizie occitane naïf e originali, genere estremamente popolare che ad Avignone toccò i livelli più alti con la raccolta Nadaus de Nostra Dona des Doms del 1570 – 1610, e col compositore Nicolas Saboly che nel 1670 pubblicò il Recueil de Noëls provençaux.

Venerdì 3 gennaio alle 21 sarà la volta di un appuntamento cinematografico con la proiezione del film Il paese che non aveva il juke box di Erica Liffredo, co-prodotto da La Cevitou e Contardo Ferrini. Si tratta di un affresco di vent’anni di storia di un paese di montagna, all’epoca d’oro della villeggiatura turistica in Val Grana, attraverso i ricordi di alcuni protagonisti e col supporto dell’archivio video di Nino Toselli. Alla fine degli anni ’60 i giornali così scrivevano di San Pietro di Monterosso: “Un perenne cantilenar d’acque nelle gore dei torrenti, un frondeggiar denso di boschi, un orizzonte di monti qua e là: questa la piccola Val Verde, il cui centro è San Pietro. All’imbocco della Valle, a Caraglio, c’è l’ultimo juke-box”. Nel pieno del boom turistico, gli alberghi sono pieni da giugno a settembre; ma non è semplice la vita lassù, oltre quei tre mesi d’estate. Mentre in paese arrivano turisti dalla Francia e dalle città, in silenzio le borgate si svuotano, le cave chiudono, la fabbrica chiama. Alla proiezione (45’) seguirà dibattito con la regista. La serata rientra negli eventi Maraman, rassegna di eventi proposti dalle 32 strutture museali ed espositive della rete Maraman delle Valli Maira, Grana e Stura, nata nel 2016.

Sarà inoltre sempre visitabile la mostra permanente dedicata alla Baìa di Sambuco.

Tutte le visite e attività sono a ingresso libero e gratuito. Il calendario di aperture e iniziative è consultabile anche sulla pagina Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura.

Info Comune di Sambuco, 0171.96633, info@comune.sambuco.cn.it, www.comune.sambuco.cn.it; Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci- occitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.