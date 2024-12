Diano d’Alba celebra i 40 anni del Gruppo Musicale Folcloristico: "Un valore per il territorio"

Un anniversario importante e un omaggio sentito: il Comune di Diano d’Alba ha celebrato il quarantennale del Gruppo Musicale Folcloristico – Scuola della Musica con una cerimonia che ha riconosciuto il valore dell’associazione nella vita culturale e sociale del territorio.

Il sindaco Ezio Cardinale e l’amministrazione comunale hanno consegnato una targa al gruppo musicale come segno di stima e gratitudine. La dedica recita:

“Nel quarantennale della fondazione, i ringraziamenti più sentiti per aver allietato e donato maggiore significato, con bravura e passione, a gran parte degli eventi più rilevanti e di varia natura che hanno avuto luogo in Diano d’Alba. Nonché per aver coinvolto nella preziosa iniziativa di promuovere e divulgare la Musica, un’arte fondamentale per lo sviluppo spirituale armonico di ogni essere umano, la gioventù dianese e non solo”.

Un momento emozionante ha segnato il passaggio di testimone alla guida del gruppo. Francesco Rinaldi (Franco), presidente storico e punto di riferimento del sodalizio, ha lasciato il ruolo a Carla Artusio, che guiderà il gruppo verso nuove sfide e successi. “Un grazie di cuore a Franco per il suo impegno per il bene comune,” hanno sottolineato i presenti, “e i migliori auguri a Carla, con la certezza che continuerà a portare avanti il grande lavoro svolto”.