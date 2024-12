Ristrutturati i bagni del cimitero di Racconigi

Si sono recentemente conclusi i lavori di ristrutturazione dei bagni al cimitero di Racconigi, un intervento che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e la Berlor General Contractor Srl, affidataria delle operazioni cimiteriali e della manutenzione della struttura e del verde fino al 2026.

Il Comune ha messo a disposizione il materiale necessario per i lavori, mentre gli operatori dell’azienda, con grande professionalità e impegno, si sono occupati di tutte le fasi della ristrutturazione.

Il vicesindaco di Racconigi Alessandro Tribaudino, con delega ai servizi cimiteriali, ha espresso con soddisfazione il suo apprezzamento per il lavoro svolto: "Il cimitero è il luogo dove ricordare i propri cari defunti e per questo è estremamente importante per la comunità. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento agli operatori Mauro, Germano e Silvio per l’eccellente lavoro svolto e per la cura con cui viene gestito il cimitero".