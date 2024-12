A Sommariva Perno il tradizionale appuntamento con il Concerto spirituale di Natale

Giovedì 26 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Sommariva Perno la Corale Santo Stefano di Priocca, diretta da Luisa Tarabra e accompagnata all’organo da Daniele Gatto, eseguirà il “Concerto spirituale di Natale”.

Sarà l’evento conclusivo della rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2024”, organizzata dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT e in collaborazione con il Comune, la Parrocchia ed altre associazioni del paese.

Dodici sono state quest’anno le proposte che il Centro culturale ha offerto da maggio a dicembre ai sommarivesi e ai tanti ospiti, che hanno potuto vivere, in piazza o nella chiesa di San Bernardino, emozioni intense con la musica classica e moderna, con il teatro e il cabaret, ecc.. I numeri sono stati in aumento, gli apprezzamenti tanti per un programma di alto livello: per questo il Direttivo dell’Associazione sta già pensando al 2025, con proposte altrettanto intriganti.

Ingresso libero. Per informazioni: info@centroculturalesanbernardino.it ; 339 8178347.