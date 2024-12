“Tata Marì”: all’Iris Dronero uno splendido omaggio a Mary Poppins

“Quale miglior occasione per salutare il nostro pubblico prima delle vacanze natalizie se non con uno spettacolo teatrale per famiglie omaggiando una delle tate più amate al mondo?”. A Dronero, l’associazione OPS - Officina Per la Scena annuncia così un nuovo imperdibile appuntamento.

Regia di Annapaola Bardeloni, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, produzione “Cattivi Maestri”, andrà in scena domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre, “Tata Marì”, splendido omaggio a Mary Poppins. Appuntamento alle ore 18:30 presso il CineTeatro Iris.



“Chi non conosce Tata Marì? Marì: la tata perfetta. Che canta la musica delle nonne, che ti porta a pattinare sul ghiaccio di notte e ti fa volare in barca sulla luna. Che sa parlare coi grandi, ma soprattutto coi bambini. Che non fa sconti a nessuno riuscendo in ogni caso a farsi voler bene. Ecco, si dice in giro che Marì sia sparita. E il suo amico Ben la cerca. Ovunque. Sempre. Perché il mondo senza Marì è decisamente più triste.”



Sarà uno spettacolo allegro e nello stesso capace di quel velo di malinconia, di mischiare il reale con l'irreale. Bellissimo sarà l’accompagnamento musicale, con le canzoni del Trio Lescano, e suggestive saranno da ambientazioni video, che spazieranno dai quadri di Rousseau il Doganiere al celebre "Viaggio sulla luna" di Georges Méliès



Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 anni in su. Per maggiori informazioni e prenotazioni: cineteatroiris.ops@gmail.com