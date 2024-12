"Il peso pubblico del Foro Boario di Saluzzo ancora oggetto di un atto di vandalismo"

Ancora una volta il peso pubblico del Foro Boario è stato oggetto di un atto di vandalismo, confermando la necessità di interventi urgenti e concreti per garantire la sicurezza della zona.

Durante il Consiglio Comunale del 28 novembre scorso i consiglieri di opposizione, sotto iniziativa del consigliere Nicolò Giordana (FDI), avevano presentato un’interrogazione per sollecitare l’amministrazione comunale a dotare l’area di un sistema di videosorveglianza efficace e a rafforzare i controlli mirati per prevenire episodi di questo genere.

“Le rassicurazioni fornite dall’’amministrazione si sono rivelate, come purtroppo temevamo, totalmente inefficaci” dicono oggi dai banchi dell’opposizione. “Nonostante l’ostinazione del Comune nel sostenere che “vada tutto bene”, i fatti parlano chiaro: l’ennesimo atto vandalico non solo crea disagi per i cittadini, ma rappresenta anche un ulteriore e ingiustificato danno economico alle casse comunali”.

Il gruppo di opposizione denuncia ancora una volta questa situazione e ribadisce la necessità di implementare maggiori presidi di sicurezza, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione con le forze dell’ordine e con lo Stato, i cui interventi si dimostrano chiaramente insufficienti per le esigenze di Saluzzo.

“Non possiamo permettere che il patrimonio pubblico continui a essere deteriorato da episodi di inciviltà e che i cittadini debbano sopportare ulteriori costi per la mancata prevenzione da parte di chi governa la città” spiega il consigliere Giordana. “Alcune zone della città rimangono prive di presidio sia in tema di videosorveglianza sia in punto illuminazione, pensiamo ai recenti blackout di via Spielberg e piazza Risorgimento nell’imminenza del Natale. Non solo un brutto biglietto da visita per la città, ma anche un grave vulnus per la sicurezza dei nostri concittadini”.

Il gruppo dei consiglieri dell’opposizione promette di continuare a lottare affinché l’amministrazione adotti misure concrete e immediate per tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare le risorse pubbliche. “Saluzzo merita un’amministrazione che affronti seriamente i problemi con determinazione senza nascondersi dietro a dichiarazioni di facciata”.