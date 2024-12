La primaria di Tarantasca si prepara al Natale con uno speciale mercatino

Nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre, gli alunni della Scuola Primaria di Tarantasca hanno dato il via ai festeggiamenti per le imminenti festività natalizie con un evento che ha coinvolto grandi e piccini. I bambini, sotto la guida delle loro maestre, hanno allestito un mercatino natalizio, dove hanno esposto con orgoglio i loro lavori creativi, realizzati durante le ultime settimane di preparazione. La scuola si è aperta alla comunità trasformandosi in un luogo di magia e allegria, con gli alunni che hanno intonato dolci e festose melodie natalizie, accompagnando la visita al mercatino con canti che hanno reso l’atmosfera ancora più speciale.

Un evento che ha visto anche la partecipazione attiva dei genitori, che hanno preparato una deliziosa merenda per tutti i presenti, rendendo ancora più piacevole il pomeriggio di festa. Le maestre hanno espresso gratitudine agli alunni per l'impegno dimostrato nella realizzazione dei lavoretti e nella preparazione di questa festa, sottolineando come ogni singolo bambino abbia contribuito con entusiasmo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle collaboratrici scolastiche sempre attente e pronte a supportare in tutto docenti e bimbi.

Un sentito grazie è andato ai genitori, ai nonni e a tutti coloro che sono intervenuti così numerosi per il loro supporto e la loro partecipazione attiva, al Comune, sempre presente e attento alle esigenze della scuola. Un gesto particolarmente apprezzato è stato il dono dell’azienda agricola Busso, che ha regalato alla scuola una simpaticissima figura di Babbo Natale, diventata subito protagonista della giornata. Nel suo intervento di auguri a tutti i presenti la dirigente scolastica ha sottolineato come nella sua semplicità il pomeriggio sia stato un’occasione di condivisione, gioia e gratitudine, che ha reso ancora più viva l’atmosfera natalizia in vista delle festività imminenti.