“La Ra(t)pina”: in arrivo a Pratavecchia di Dronero l’esilarante commedia in tre atti de “I MACH FINA LÌ”

Sarà una bellissima serata domenica sera, 22 dicembre, in frazione Pratavecchia di Dronero. Il Bottegone, la Proloco di Dronero e gli organizzatori della Passeggiata per la Vita invitano tutti ad uno spettacolo teatrale.

Appuntamento alle ore 21 nel salone parrocchiale con compagnia teatrale di Saluzzo “I MACH FINA LÌ”, che presenterà la commedia brillante di Gianni Cravero dal titolo “La Ra(t)pina”.

Si tratta del racconto esilarante in tre atti di una grande rapina organizzata dalla famiglia Robiglia contro il carovita: genitori, figli e parenti coinvolti in una rapina surreale come conseguenza ad aumenti, rincari, bollette e spese impreviste. Tutti cercano di sbarcare il lunario, ma quando arriva una cartella esattoriale in casa Robiglia, sembra non esserci più nulla da fare se non organizzare una rapina.

Coinvolgendo tutta la famiglia, gli amici e assumendo Piero, un consulente con la fedina penale già macchiata, i protagonisti si imbarcheranno in una vicenda che culminerà con l'arrivo in casa delle forze dell'ordine. Come riusciranno a risolvere questa situazione tutta da ridere?

Ad ingresso libero, la serata è organizzata con la collaborazione di A.I.L. sezione di Cuneo e “Il Fiore della Vita” di Savigliano “Per augurarci Buon Natale e un Felice 2025 - dicono dalle due associazioni - e soprattutto per dirvi grazie per tutto quello che avete fatto!”