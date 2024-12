“Manta Futura”: “Ecco le ragioni del nostro voto contrario al bilancio”

Dal consigliere minoranza di “Manta Futura” Gianluca Arnolfo riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 17 dicembre si è tenuto il Consiglio Comunale di Manta, nel corso del quale, oltre ad altri argomenti, sono stati discussi il bilancio e il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2025.

Come gruppo “Manta FUTURA” esprimiamo la nostra insoddisfazione (concretizzatasi nel voto contrario) per le previsioni finanziarie proposte ed approvate dalla maggioranza, in quanto riteniamo che, in un momento di particolare difficoltà economica e di fragilità sociale per molte persone e famiglie, occorresse dare un segnale di discontinuità con il recente passato e impegnarsi in uno sforzo di riequilibrio della imposizione tributaria.

Invece il bilancio 2025, a nostro giudizio, è privo di slancio, riproponendo sostanzialmente gli stanziamenti dell’anno in corso; anzi, è prevista una stretta tributaria, perché, senza un confronto preventivo con le forze di minoranza, l’Amministrazione ha approvato aumenti tra il 15% e il 22% dei servizi di scuolabus e di refezione scolastica, aumenti sui quali si sarebbe potuto e dovuto fare una riflessione maggiore; inoltre anche nel 2025 l’IMU sarà applicata al suo livello massimo e l’addizionale IRPEF mantenuta allo 0,5% per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro situazione reddituale: infatti non è stata presa in considerazioneuna applicazione proporzionale sulla base delle fasce ISEE), mentre altri Comuni del territorio differenziano aliquote e tariffe su tale base per ricercare una maggiore equità.

Restano inoltre sottofinanziati settori per noi importanti, quali lo sviluppo economico e la valorizzazione delle attività culturali.

L’aumento dell’importo complessivo del bilancio è quindi sostanzialmente attribuibile alla previsione di due interventi di riqualificazione (degli impianti sportivi di via Gerbola edella ex scuola elementare) che auspichiamo vengano realizzati, ,ma per i quali in ogni caso, per raggiungere la copertura integrale dei relativi finanziamenti, l’Amministrazione ha deciso di contrarre due mutui, che andranno a gravare sui bilanci futuri.

Abbiamo poi appreso che unaterza opera, la riqualificazione della piazza “Contessa Elisabetta Provana”, intervento importante sia in funzione turistica sia per una migliore fruibilità del borgo di San Rocco e della vicina scuola elementare, non ha attualmente una copertura finanziaria: quindi una previsione che difficilmente vedràla luce, almeno in tempi brevi.

Purtroppo su queste scelte che tanto impattano sulla nostra comunità è anche mancato il tempo per un confronto preventivo ed approfondito, considerato che la commissione bilancio (luogo deputato a discutere di tariffe, tributi e politiche finanziarie) è stata convocata per sabato 14 dicembre e il Consiglio per il martedì successivo, appena tre giorni dopo: anche su questo punto, come forza di minoranza, auspichiamo che in futuro ci sia concessa l’effettiva possibilità di un maggiore approfondimento.

In coda al Consiglio Comunale, la Sindaca ha poi risposto alla nostra interpellanza sul ruolo e sul futuro mantesi della associazione “Octavia”, una risposta che non ci ha soddisfatto e tanto meno ha chiarito i reali benefici che tale partecipazione avrebbe apportato al nostro Comune: limitarsi, come è successo, a esporre un elenco di generiche finalità e consegnarci un documento scritto, anch’esso assai generico, senza specificare le ricadute sul nostro territorio, ci è parso un sotterfugio per sottrarsi al confronto e chiudere la discussione al più presto.

Gian Luca Arnolfo – consigliere comunale del gruppo “Manta Futura”