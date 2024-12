Volley A2/F - il Puma in cerca di una "strenna"! La BAM Mondovì domani (ore 17) ospita il Casalmaggiore

La terza giornata di ritorno di regular season di A2 femminile riserva per il Puma un appuntamento che, classifica alla mano, non si può assolutamente fallire. La Bam Mondovì, infatti, domani ospiterà il Volleyball Casalmaggiore per quello che già oggi appare come un match da ultima spiaggia.

Le pumine sono ferme in fondo alla classifica con soli due punti e in attesa di qualche rinforzo che renda l'organico più competitivo, dovranno cercare a tutti i costi di accorciare le distanze con le squadre che la precedono, a cominciare proprio dalle lombarde del neo tecnico argentino Claudio Cesar Cuello, ferme al penultimo posto con 9 punti.

Se le sfide con Brescia e Macerata apparivano impari, in considerazione soprattutto dell'alto livello delle avversarie, quella di domani rappresenta una sfida più alla portata, ma non per questo agevole. Le ragazze di coach Basso nelle ultime uscite sono apparse poco determinate e in alcuni tratti dei match addirittura remissive. Occorre una scossa, una scintilla in grado di riaccendere quel focolaio di grinta e reattività che nell'ultimo periodo è sembrato mestamente sopito.

Per una squadra che ha perso dieci partite su undici non esistono partite facili e infatti anche quella di domani non lo sarà. Il Casalmaggiore è una squadra viva e che nell'ultimo periodo si è anche rinforzata con l'arrivo della schiacciatrice di Villanova Mondovì Irene Bovolo. L'ex pumine è stata chiamata a rinforzare l'asse laterale della squadra lombarda. In posto 2, inoltre, ci sarà Ivone Montano, protagonista nel match dell'andata, terminato con il punteggio di 3-1.

Coach Basso non ha ancora sciolto i dubbi di formazione. Bisognerà attendere domani, infatti, per capire se affiderà il ruolo di opposto a Giulia Viscioni, così come fatto nella sfida contro il Macerata o se tornerà titolare la tedesca Lara Berger. Chiunque scenderà in campo, tuttavia, dovrà metterci in campo il massimo impegno. I "jolly" sono stati tutti utilizzati e dunque è giunta l'ora di cambiare rotta una volta per tutte.

Gli "Ultras Puma" sono pronti a sostenere la squadra anche domani. Per la partita di domani ritorna l'iniziativa in collaborazione con il settimanale "L'Unione Monregalese". Portando il tagliando presente sull'ultima edizione cartacea sarà possibile accedere gratuitamente al PalaManera. Arbitri dell'incontro saranno Alessio Lambertini e David Kronaj. Il fischio d'inizio di Bam Mondovì-Volleyball Casalmaggiore è fissato per domenica alle ore 17.