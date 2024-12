"Insieme per vivere meglio": successo per il primo evento dell'A.P.I. Stom La Granda

Venerdì 20 dicembre, presso il salone parrocchiale del Santuario di Fontanelle a Boves, si è tenuto il primo evento dell’A.P.I. Stom La Granda o.d.v, intitolato "Insieme per vivere meglio". La serata, resa possibile grazie alla generosa concessione gratuita degli spazi da parte di Don Panero, ha rappresentato un importante momento di riflessione e condivisione, in un contesto natalizio che spesso rischia di essere sopraffatto dal consumismo.

La partecipazione è stata ottima, con circa 150 persone presenti, pronte a conoscere l’associazione e a condividere un messaggio di speranza. Cinzia Giordano e Christian Piumatti hanno dato vita a un intervento emozionante intitolato "Tutta la luce che non vediamo", che ha toccato profondamente il pubblico. Come hanno sottolineato i rappresentanti dell’associazione, "La luce l’abbiamo vista negli occhi degli stomizzati presenti, un messaggio forte che testimonia come la stomia possa essere vissuta con normalità e positività".

Alla serata sono intervenuti anche figure di spicco del mondo medico e sociale. Don Panero ha aperto l’evento con un saluto, seguito dalla dottoressa Anna Merlotti, capo dipartimento del reparto di radioterapia dell’ospedale di Cuneo, che ha evidenziato le sfide legate alla stomia. Le stomaterapiste dell’ASL di Cuneo hanno ribadito quanto sia fondamentale il supporto non solo per i pazienti, ma anche per le loro famiglie, sottolineando che "Senza stimoli e con la solitudine è troppo facile cadere nella depressione".

Un prezioso contributo logistico è stato offerto dalla squadra dell’A.I.B. di Peveragno, il cui impegno ha garantito il successo organizzativo dell’evento. "A tutte queste persone, grazie", ha dichiarato l’associazione, concludendo una serata che ha acceso una luce di speranza e solidarietà.