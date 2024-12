Nel giorno della Vigilia torna la “Merenda Natalizia” degli Amici di Valcasotto

Il borgo montano di Valcasotto, nel Comune di Pamparato, si prepara a vivere un’atmosfera magica in occasione della Merenda Natalizia, evento organizzato dall’Associazione Amici di Valcasotto per celebrare insieme la Vigilia di Natale.

L’appuntamento è per martedì 24 dicembre e inizierà alle ore 15 con la tradizionale Santa Messa della Vigilia presso la chiesa parrocchiale di San Ludovico Re.

A seguire, il cuore della festa si sposterà nella suggestiva Locanda del Mulino, dove grandi e piccini potranno gustare un ricco buffet di dolci, calore e allegria.

«Questo evento - spiega il presidente Alessandro Briatore - rappresenta un momento di unione e condivisione, ideale per riscoprire lo spirito autentico del Natale in un contesto unico come quello di Valcasotto. Sicuramente un modo per alimentare il senso di comunità e lo spirito di squadra che contraddistingue il nostro direttivo, i volontari e tutti coloro che partecipano sempre con interesse ed entusiasmo alle nostre manifestazioni».

Nella chiesa parrocchiale, oltretutto, continuerà a essere visitabile l’incantevole presepe predisposto dai volontari con rami di abete intrecciati e statuette d’epoca.

I fedeli si ritroveranno, inoltre, nelle Sante Messe di domenica 29 dicembre alle ore 9, ringraziamento per l’anno appena trascorso, e lunedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, sempre alle ore 9.