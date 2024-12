Successo a Garessio per la prima parte di "Feste in piazza"

Canti, balli e giochi hanno animato il Borgo Medievale di Garessio, nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, con un'ampia risposta da parte del pubblico.



Gli insegnanti della scuola di musica di Fossano hanno intrattenuto la piazza con i loro canti natalizi a cui hanno preso parte anche i bimbi dell'asilo, e in tanti hanno saltato per ore sui gonfiabili posizionati vicino al grande albero di Natale di Piazza Carrara.



Tra cioccolate calde e vin brulè pomeridiani per riscaldarsi in questa fredda giornata dalle 19 dj AlbertOne ha dato il via al suo dj set in concomitanza con il numeroso street food a cura dei commercianti del paese, in occasione della giornata di festa tanti visitatori hanno potuto ammirare le bellezze del museo civico e della pinacoteca Golia.



Si è acceso anche il Battistero dei Battuti Parvi con una rievocazione della natività e nell'omonima chiesa erano presenti le famose pecore garessine, in via d'estinzione.

"Buona la prima! - il commento dell'assessore Michele Odda - E tutto questo è stato possibile grazie ad un grande lavoro in sinergia dei tanti volontari e commercianti.

Tengo a ringraziare tutti i partecipanti invitandoli alla prossima edizione! E invito tutti a prendere parte alla seconda parte di "feste in piazza"."



Venerdì 27 sono infatti previste altre feste pomeridiane e serali, Piazza Santa Caterina si trasforma nella piazza dei saggi dalle 15 alle 18 con le esibizioni delle locali scuole di ballo e ginnastica accompagnati dallo street food dei commercianti mentre dalle ore 19 Piazza Marconi si accende con street food e un palco, dove dalle 20 ci sarà l'esibizione del comico cuneese Luca Sbrab, dalle 21 alle 23 l'esibizione del gruppo "Ice Cream" a seguire dj set dei Ravenca.